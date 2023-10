A cura della Redazione

Nel fine settimana appena trascorso, si è svolta a Napoli una maxi operazione della Polizia di Stato volta al contrasto della guida sotto l’effetto di droga e bevande alcoliche.

Tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre, nei pressi di Largo Sermoneta e Piazza Vittoria, e, nella tarda serata di domenica 15 ottobre, sulla Tangenziale di Napoli - Barriera Autostradale “Astroni”, sono stati impegnati gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e Nola, del personale Medico-Sanitario della Polizia di Stato, delle Volanti della Questura di Napoli e della Polizia Locale partenopea.

Sono stati oltre 110 i veicoli e 250 le persone controllati. Contestati 6 verbali per la guida sotto l’effetto di alcool e 2 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente denuncia in stato di libertà e 8 patenti ritirate, per un totale di 85 punti decurtati.