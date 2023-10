A cura della Redazione

La Polizia ha arrestato un parcheggiatore abusivo che aveva minacciato una donna. Quest'ultima aveva parcheggiato l'auto in via Caracciolo, zona chalet a Mergellina, sulle strisce blu, quando un uomo - ha poi raccontato agli agenti intervenuti sul posto durante un servizio di controllo del territorio - le si è avvicinata nel mentre stava dirigendosi verso il parcometro per pagare la sosta, chiedendo del denaro.

Dinanzi al rifiuto, il soggetto l'aveva minacciata di danneggiarle la vettura.

I poliziotti hanno bloccato un 32enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, e lo hanno tratto in arresto per tentata estorsione.