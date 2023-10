A cura della Redazione

Questa notte, intorno all'una, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso l'ospedale Vecchio Pellegrini per un uomo ferito.

Si tratta di un 51enne di origini srilankesi, senza fissa dimora.

L’uomo sarebbe stato ferito in piazza Cavour da uno sconosciuto, forse con un oggetto appuntito. Non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in osservazione. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.