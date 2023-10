A cura della Redazione

Sequestrate solt machines in una sala giochi a Fuorigrotta. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale in piazzale Tecchio. All’interno dello stesso, hanno scoperto che erano stati installati 4 apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni, di cui tre non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Inoltre i poliziotti hanno verificato che gli altri apparacchi da gioco presenti erano stati installati senza la SCIA in corso di validità.

La titolare è stata sanzionata per un totale di 35mila euro, mentre i tre dispositivi non in regola, con le relative giocate pari a 1.087 euro, sono stati sequestrati.