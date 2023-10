A cura della Redazione

Stamane, intorno alle 7:30, i carabinieri sono intervenuti a via Cesare Rosaroll a Napoli all’esterno della discoteca “El Mambo”. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima fosse scoppiata una lite, per cause ancora in corso di accertamento, tra alcune persone.

Ad avere la peggio due napoletani di 31 e 35 anni rimasti feriti e portati all’ospedale Pellegrini. Il 31enne sarebbe stato colpito con dei fendenti all’addome mentre il 35enne con una coltellata al fianco destro. Entrambi sono tuttora ricoverati per degli accertamenti ma non sono in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Borgoloreto e del nucleo operativo della Compagnia Stella per chiarire dinamica dell’evento e individuare i responsabili.