A cura della Redazione

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nella notte, intorno alle 4.30, in via Niccolò Copernico a Scampia, nelle palazzine popolari del lotto G. Qui, ignoti avrebbero cosparso di liquido infiammabile l'ingresso di un appartamento e appiccato il fuoco.

Danneggiata la porta e alcuni oggetti sul pianerottolo. Non ci sono stati feriti, le fiamme sono state estinte dai vigili del fuoco.

L’abitazione è di un 37enne già noto alle forze dell’ordine.

Sono in corso le indagini in corso per chiarire dinamica e matrice del raid incendiario.