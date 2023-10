A cura della Redazione

Spaccio di droga, un arresto a Napoli. Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno notato in via Pazzigno due persone aggirarsi nei pressi di uno stabile con fare sospetto e, dopo essere stati raggiunti da un terzo individuo, hanno fatto ingresso nello stabile. I poliziotti li hanno osservati e, una volta che i soggetti monitorati hanno raggiunto un ballatoio, sono stati avvicinati da un uomo con il quale hanno conversato fino a che quest’ultimo ha consegnato ad uno qualcosa in cambio di denaro.

Gli uomini in divisa sono immediatamnete intervenuti bloccando l’indagato che aveva ancora tra le mani 10 dosi di eroina e 150 euro, mentre nelle sue tasche sono stati rinvenuti ulteriori 10 involucri della stessa sostanza stupefacente e 85 euro. Nella sua abitazione, poi, sono stati trovati, all’interno di alcuni pensili, 140 euro, diverso materiale per il confezionamento e altri 3 invoclucri di eroina per un totale complessivo di circa 30 grammi di droga.

Un 42enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.