Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale di Napoli, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 627 persone, di cui 91 con precedenti di polizia, controllati 182 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 7 violazioni del Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione.

Infine, gli agenti hanno denunciato due persone, di cui una per guida in stato di ebbrezza mentre l’altra per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.