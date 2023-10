A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cosiddetti “mercati illegali” etnici.

Nella mattinata di domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Municipale e di personale ASIA, hanno setacciato in particolare corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi, Caracciolo di Bella, Marco di Lorenzo, Carmignano, Conforti, Mignogna, Poerio, S. Candida, Lorenzo Fazzini e piazza Mancini, tutte zone particolarmente afflitte dai “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, sono stati prelevati numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti consentendo il ripristino dell’area.

Infine, nell’ambito del medesimo servizio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in via Diomede Marvasi, sono stati avvicinati da una donna che ha indicato un uomo il quale, poco prima in corso Garibaldi, le aveva sfilato il cellulare dal suo zaino per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso del telefono appena rubato.

Il 34enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza, mentre lo smartphone è stato restituito alla proprietaria.