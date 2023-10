A cura della Redazione

Alto Impatto interforze in piazza Garibaldi e Porta Nolana a Napoli. Nella giornata di ieri, la zona è stata presidiata da agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, militari dell’Arma dei Carabinieri e delle Fiamme Gialle, agenti della Polizia Metropolitana e dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei poliziotti della Polfer

Nel corso dell’attività sono state identificate 218 persone, controllati 29 veicoli e 11 attività commerciali. Elevate 7 sanzioni amministrative per un totale di 4.800 euro.

Inoltre, due persone sono state denunciate per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio. Infine, un'altra è stata sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,5 grammi di hashish e 2,5 grammi di marijuana.