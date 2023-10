A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi partenopei, di 33 e 43 anni.

In occasione della partita Napoli-Fiorentina dello scorso 8 ottobre presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, erano stati denunciati per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo.

Ancora, due provvedimenti, per periodi di 2 e 3 anni, sono stati irrogati ad altrettante persone, di cui una condannata per estorsione in concorso continuata ed aggravata, mentre l’altra per rapina aggravata in concorso e porto di arma comune da sparo.