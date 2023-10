A cura della Redazione

Scippano due Rolex dal polso di turisti cinesi, ripresi dalle telecamere prima e dopo la preparazione del colpo.

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito due misure cautelari personali - una in carcere ed una agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico - emesse dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica - nei confronti di un 41enne ed un 33enne napoletani, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato.

L’attività d’indagine, svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, ha permesso di accertare che i due, la mattina del 3 luglio scorso, a bordo di uno scooter, travisati da caschi, avevano “scippato” gli orologi - di pregio e del valore complessivo di 40mila euro - indossati al polso da due turisti cinesi, in quel momento intenti a passeggiare lungo la centrale via Toledo in compagnia dei figli minorenni.

Le fasi del "colpo" sono state immortalate dalla videosorveglianza. Non sono state ripresi, tuttavia, i momenti dello scippo bensì la preparazione e poi la fuga dei malviventi. Sequenze che tuttavia hanno consentito ai militari di individuare i due malviventi.

In particolare, si nota uno dei due scendere dallo scooter e seguire le vittime per assicurarsi che abbiano gli orologi ai polsi, passando poi dinanzi a loro per "vedere" meglio. Poi sale sul mezzo e, insieme al complice, mette in atto lo scippo, dopo il quale fuggono tra i vicoli della zona. Il passeggero posiziona le gambe in modo tale da coprirne la targa.