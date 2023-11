A cura della Redazione

Droga nascosta tra le aiuole, arrestato pusher a Napoli.

Due agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, liberi dal servizio, mentre stavano percorrendo Piazza Nazionale, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, stava prendendo una busta nascosta dietro ad una recinzione di un’aiuola.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 48 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 58 grammi, un involucro di cocaina, in tutto circa 0,25 grammi, e la somma di 400 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Un 26enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.