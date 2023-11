A cura della Redazione

Controlli di Polizia e Municipale nel centro storico di Napoli. Gli agenti del Commissariato Decumani e della Polizia Locale, si sono concentrati in particolare sui parcheggiatori abusivi.

Nel corso dell’attività, ed in particolare in piazzetta Arcangelo Scacchi, sono state denunciate due persone poiché sorprese ad esercitare l’attività.

Inoltre, sono stati elevati 5 verbali di Polizia Urbana, di cui 2 per passi carrabili non autorizzati, uno per occupazione di suolo pubblico e 2 per autorimesse abusive. Contestate infine 38 violazioni al Codice della Strada con conseguente rimozione forzata di 7 veicoli.

Al Vasto, invece, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in via Milano, hanno notato un uomo con un grosso sacco di plastica; lo stesso, alla loro vista, si è introdotto in un "basso".

I poliziotti lo hanno bloccato e, una volta identificato, sono entrati nell’abitazione dove hanno sorpreso una donna, risultata essere l’affittuaria del locale, ed hanno altresì rinvenuto 394 tra borse e portafogli di note “griffe” contraffatte.

I due, un 40enne algerino e una 52enne venezuelana, sono stati denunciati per ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.