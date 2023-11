A cura della Redazione

Rapina in una farmacia alla Riviera di Chiaia a Napoli. Ieri sera, intorno all'orario chiusura, i carabinieri sono intervenuti al civico 69, dove era ubicata l'attività commerciale.

Dai primi accertamenti pare che un individuo, con volto coperto e armato di pistola, si sia impossessato dell’incasso per poi fuggire a piedi.

Nessun colpo d’arma da fuoco è stato esploso e non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini da parte dei militari della Stazione di Chiaia per individuare il malvivente.