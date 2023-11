A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Il 25enne aveva due involucri con circa 10 grammi di hashish e 1.135 euro.

Gli uomini in divisa decidono quindi di effettuare un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 5 bustine e due barattoli contenenti complessivamente circa 76 grammi di marijuana, due buste con circa 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente