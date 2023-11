A cura della Redazione

Angela è una bambina napoletana di 7 anni che circa un anno fa ha perso una gamba a causa di un incidente. Si trovava alla comunione di una cuginetta quando, all’improvviso, l’insegna del ristorante di Posillipo dove stavano festeggiando si è staccata. Sotto quell’insegna c’era Angela. Le ferite subite le hanno comportato l’amputazione dell’arto.

Il tribunale ha stabilito che alla famiglia non potrà essere elargito alcun risarcimento, poiché il fatto accaduto sarebbe stato puramente accidentale. In attesa del processo di appello la Napoli solidale si è mossa ed è stato organizzato un concerto di beneficenza, mercoledì 8 novembre al Palapartenope alle ore 21,00. Sul palco si esibiranno tantissimi artisti, tra cui Gigi Finizio, Monica Sarnelli, Ciccio Merolla, Franco Ricciardi.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha incontrato la piccola Angela e la sua mamma, per rilanciare l’appello della famiglia e mostrare piena solidarietà.

“Insieme possiamo aiutare Angela ad avere un futuro migliore. Per le spese mediche e per le protesi, durante tutto l’arco della sua crescita, servirà circa un milione di euro, una cifra di cui la famiglia non dispone e solo una grande catena solidale potrà aiutare la piccola a realizzare i propri sogni, come riuscire di nuovo a danzare, la sua più grande passione. Il ricavato del concerto andrà tutto alla famiglia. Chi invece non potrà essere presente al Palapartenope ma vorrà comunque contribuire alla causa potrà farlo con una donazione attraverso bonifico bancario. Chiediamo a tutti di partecipare o contribuire al concerto La Magia del Natale si chiama Angela per dare alla piccola la speranza di una vita migliore”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, conduttore radiofonico, che stanno sostenendo l'iniziativa.