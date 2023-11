A cura della Redazione

Intensificati nel weekend i controlli della Polizia Stradale a Napoli, volti al contrasto della guida sotto l’effetto di droga ed alcool.

Sette le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Napoli e del Distaccamento di Nola impiegate nella sola piazza Vanvitelli.

Sono state 69 le persone sottoposte alle verifiche, contestate 17 infrazioni al Codice della Strada, uno il verbale elevato per la guida sotto l’effetto di alcool e 3 quelli per la mancanza della prescritta copertura assicurativa, con conseguente sequestro dei veicoli. Ancora, altre tre sanzioni sono state comminate per la guida di veicolo senza uso della cintura di sicurezza. Ritarate una patente di guida e 3 carte di circolazione nonché decurtati i relativi punti.