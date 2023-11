A cura della Redazione

Due episodi criminali stanotte a Napoli. In un primo caso, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per una persona ferita. Si tratta di un 28enne dell’Arenaccia già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo mostrava ferite all’addome, compatibili con colpi d’arma da fuoco. E’ in codice rosso, non in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro dove sia accaduto. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e la matrice, nonché per individuare i responsabili.

In corso Arnaldo Lucci, angolo via del Sebeto, un altro intefvento dei militari. Segnalata l'esplosione di colpi d’arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti e repertati diversi bossoli calibro 9x21. Anche in questo caso, si indaga per chiarie cosa sia successo.