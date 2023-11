A cura della Redazione

Armi e droga, un arresto a Napoli. In via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, gli agenti di Polizia del locale Commissariato hanno notato un soggetto con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si è diretto all’interno di uno stabile barricandosi in un appartamento al primo piano.

I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione al cui interno vi era l'uomo che tentava di fuggire nuovamente calandosi dal balcone.

Nell'appartamento in questione sono state rinvenute tre buste contenenti diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 658 grammi, due con circa 1,689 kg di hashish, altri due involucri di cocaina del peso di circa 11 grammi, cinque bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e confezionamento della droga.

Inoltre, i poliziotti hanno trovato tre cellulari, due pistole, di cui una Beretta calibro 7,65 e una Revolver calibro 38, entrambe con matricola abrasa, un caricatore con 7 cartucce calibro 7,65, due fucili, risultati entrambi rubati, 14 cartucce per fucile calibro 12 e 2.195 euro.

Un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di armi clandestine e ricettazione.