Furto di due valigie in un'auto, arrestato. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tasso a Napoli, hanno notato un uomo che si aggirava tra i veicoli in sosta con atteggiamento circospetto. Lo stesso, subito dopo, si è avvicinato ad un'auto e, dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro con un cacciavite, ha asportato i bagagli per poi darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso del cacciavite e di quanto appena asportato.

A finire in manette un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, che dovrà rispondere di furto aggravato. Le due valigie sono state restituite al proprietario.