A cura della Redazione

Conto alla rovescia per la prima edizione del Vesuvio MotorShow, in programma sabato 11 e domenica 12 novembre in via Brecce a Sant’Erasmo, a Gianturco (Napoli). Primi arrivi in quella che diventerà una vera e pista-esibizione

Sono gli ingredienti della prima edizione della kermesse organizzata da Afrodite Service di Antonio Olivieri e co-organizzata da Gemma Buiano, imprenditrice e influencer, che rende Gianturco la sede di un grande evento di motori e sicurezza stradale patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Automobil Club d’Italia.

Si potrà assistere a sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, parate in strada di auto da sogno ed esibizione di drifting. Poi food truck, una postazione diretta radio, stand per gadget e tanto altro ancora. Presenze di eccezione la Ferrari 488 Challenge, esposta dal gruppo Adler, classificata al terzo posto alle finale mondiali svoltesi sulla pista del Mugello lo scorso 29 ottobre; la Aston Martin GT3 Vantage di Pietro Nappi, re delle cronoscalate.

E ancora la squadra corse di kart Officina 27 Motorsport, braccio napoletano di CRG dove sono cresciuti Verstappen, Hamilton, Rosberg.

Vesuvio MotorShow sarà anche l’occasione per assistere alle evoluzioni di Salvatore Marraffino, stuntman già apprezzato in serie televisive come La Squadra e Gomorra