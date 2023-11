A cura della Redazione

Sala giochi abusiva sequestrata dalla Polizia nel quartiere Arenaccia. Gli agenti della Divisione Amministrativa Sociale della Questura di Napoli e personale dell’Agenzia delle Dogane hanno effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale in via Simone Porzio accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati 10 apparecchi “videopoker” privi delle relative autorizzazioni, di cui 9 accesi e funzionanti, risultati non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il titolare è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo e gli sono state comminate due sanzioni per un totale di 99mila euro.

Infine, le apparecchiature ed il locale sono stati sottoposti a sequestro.