A cura della Redazione

Vagava, a piedi, in stato confusionale sull'Asse Mediano. Un ragazzo, probabilmente minorenne, è stato notato da alcuni automobilisti che transitavano in quel tratto in direzione Melito ed hanno alleratto la Polizia Locale di Napoli. Sul psoto è stata immediatamente inviata una pattuglia dell'Unità Operativa di Scampia.

Gli agenti hanno effettivamente trovato il giovane che stava percorrendo, senza alcuna protezione, un tratto di strada a scorrimento veloce. Lo hanno fermato e fatto salire a bordo della vettura di servizio. Non parlava italiano ma sono riusciti a sapere che era arrivato da pochi giorni in Italia per ricongiungersi con la madre e che era di origine georgiana e che si era perso seguendo il navigatore sul suo dispositivo mobile nell’intento di raggiungere la madre in piazza Garibaldi.

E' stato allertato il magistrato di turno del Tribunale dei Minori di Napoli mentre il ragazzo è stato accompagnato presso i locali della Unità Operativa TESM della Polizia Locale (Tutela Emergenze Sociali Minori) per l’identificazione, in quanto sprovvisto di documenti.

E' emerso che si trattava di un minore nato a Kaspi (Georgia), di 16 anni.

Nel contempo è stata raggiunta telefonicamente la mamma che di lì a poco si è presentata presso il Comando munita di regolare passaporto e su disposizione del magistrato il minore è stato affidato alla donna.