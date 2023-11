A cura della Redazione

Agguato nella notte a Ponticelli. Un 18enne è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, aveva ferite d'arma da fuoco a entrambe le gambe.

Il raid sarebbe stato messo a segno, da persone al momento non identificate, in via Luigi Franciosa, luogo dove i carabinieri hanno rinvenuto alcuni bossoli. I militari dell'Arma, che stanno conducendo le investigazioni per chiarire dinamica, movemnte e individuare i responsabili dell'agguato, sono intervenuti presso il nosocomio per raccogliere le prime testimonianze e provare a ricostruire quanto accaduto.

Il 18enne è ancora in osservazione, non in pericolo di vita.