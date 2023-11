A cura della Redazione

Inseguimento l'altro ieri mattina lungo la Statale 162 a Napoli. Il conducente di autoarticolato non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia della Polizia Stradale, effettuando una manovra di sorpasso vietata e iniziando così una pericolosa fuga durante la quale ha anche provato a speronare l'auto di servizio.

Per ben 9 km gli agenti gli sono stati dietro, sia sull’Autostrada A1 che sulla Strada Provinciale SP1 imboccate dal fuggitivo, fino a quando, grazie ad altre unità giunte in ausilio alla pattuglia, non è stato rallentato il traffico veicolare scongiurando così il rischio di incidenti con gli altri utenti della strada.

In quei frangenti, i poliziotti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, diretti agli pneumatici del mezzo pesante, riuscendo, così, ad arrestare la concitata fuga dell’autoarticolato.

L’autotrasportatore alla guida è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e gli sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada.