Ruba 100 euro sfilandoli dai pantaloni di un passante, arrestato un 22enne a Napoli.

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Vicaria-Mercato", nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, stava seguendo un uomo e, dopo avergli sottratto abilmente il denaro, ha tentato di allontanarsi frettolosamente.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso dei 100 euro asportati poco prima.

Il giovane, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, gli è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Napoli.