A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Dante", insieme a personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1, hanno effettuato dei controlli amministrativi nei quartieri Avvocata e Montecalvario.

Sono state effettuate verifiche in due esercizi commerciali di via Tarsia e piazza Dante. Nel primo, hanno riscontrato la presenza di due dipendenti sprovvisti di regolare contratto ed hanno sequestrato 100 kg prodotti alimentari per la mancanza dei requisiti di rintracciabilità. Per tali motivi sono state elevate sanzioni per 4.500 euro.

Nel secondo caso, invece, sono state ravvisate violazioni amministrative e igienico-sanitarie nonché l’occupazione abusiva di suolo pubblico. In tale circostanza, il responsabile è stato sanzionato con una ammenda di 5.000 euro.

Infine, per entrambi gli esercizi è stata disposta la sospensione dell’attività.