A cura della Redazione

Il Questore di Napoli Maurizio Agricola ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di sette anni, nei confronti di due napoletani di 44 e 40 anni.

Prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte presso lo stadio “Maradona” dello scorso 15 marzo, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti in piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore tra la tifoseria partenopea e quella ospite.

I due, all’esito delle attività investigative svolte dalla Digos con il supporto del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, erano stati indagati per resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata, devastazione e saccheggio aggravati, lesioni personali aggravate e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento, della durata di un anno, ha riguardato un tifoso partenopeo di 28 anni che, in occasione della partita di campionato Napoli-Fiorentina dello scorso 8 ottobre, era stato denunciato per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo.

Ancora, un provvedimento, della durata di quattro anni, è stato irrogato nei confronti di un 29enne napoletano che, al termine dell’incontro di calcio Acerrana-Afragolese disputato lo scorso 15 ottobre presso lo stadio “Arcoleo” di Acerra, era stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in quanto, insieme ad altri supporters, aveva tentato di forzare il cancello posto a chiusura dello stadio al fine di scontrarsi con la tifoseria della squadra ospite ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, era stato bloccato.

Un altro Daspo, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di un 35enne di Cava de’ Tirreni che, poco prima dell’incontro di calcio Ischia-Cavese, disputatosi lo scorso 1° ottobre presso lo stadio “Mazzella” di Ischia, era stato denunciato per possesso di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante le fasi di filtraggio, era stato trovato in possesso di un fumogeno.