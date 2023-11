A cura della Redazione

Un 25enne napoletano, P. S., dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della Tenenza di Cercola lo hanno arrestato in via Mastellone, nel quartiere Barra di Napoli.

Lo hanno osservato a lungo e quando si è avvicinato in modo sospetto ad uno scooter parcheggiato in strada hanno deciso di intervenire.

Il 25enne non fatto in tempo a fuggire ed è stato bloccato. Nel sottosella della moto vi erano 3 panetti di hashish del peso complessivo di 310 grammi e 25 grammi di cocaina, divisi in dosi.

E ancora, un bilancino di precisione e alcuni appunti dove era verosimilmente riportata la contabilità dello spaccio.

Il giovane è finito in manette e poi nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.