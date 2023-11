A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato due giovani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In piazzetta Rosario di Palazzo ai Quartieri Spagnoli, hanno notato i due ai quali diverse persone avevano consegnato del denaro in cambio di qualcosa per poi allontanarsi frettolosamente.

Poco dopo, due degli acquirenti sono stati raggiunti, all’angolo con via Speranzella, e trovati in possesso di due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 1,3 grammi appena acquistati.

I due indagati, di 20 e 23 anni, invece, sono stati bloccati: uno era in possesso di 9 bustine con circa 6 grammi di marijuana e 90 euro mentre l’altro aveva 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.