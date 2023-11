A cura della Redazione

Tentato furto al bancomat di un ufficio postale a Napoli. Gli agenti del Commissariato di Polizia "Dante" sono intervenuti in largo Corigliano, in zona Materdei, per la segnalazione di un allarme scattato alle Poste.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un furgone parcheggiato davanti ad uno sportello bancomat e la presenza di due persone che, alla loro vista, sono fuggite. Una di loro è stata raggiunta e bloccata, aveva un sacchetto contenente diversi arnesi atti allo scasso.

Un 53enne napoletano, con precedenti di polizia, è statocosì arrestato per tentato furto aggravato.