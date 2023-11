A cura della Redazione

Minorenne accoltellato a Napoli. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri della stazione Chiaia sono intervenuti, in seguito ad una segnalazione al 112, nell’ospedale Pellegrini per un 17enne ferito. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che i fatti siano avvenuti poco prima all’interno della Galleria Umberto I.

Il ragazzo, napoletano incensurato, mentre era in compagnia di suoi amici sarebbe stato avvicinato da un altro gruppo di coetanei. Una parola tira l’altra e da lì sarebbe nata la zuffa. A quel punto da una mano sconosciuta sarebbero partiti diversi fendenti che colpiscono il 17enne.

Il giovane fugge via e troverà rifugio a Piazza Trieste e Trento grazie a un’autoambulanza che trasferisce la vittima nel pronto soccorso del Pellegrini.

Al 17enne - ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita - una diagnosi che parla di “ferita da punta e taglio all’emitorace destro, f.p.t. alla regione dorsale sinistra, presenza di f.p.t. in regione anteriore coscia destra anteriore”.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’evento.