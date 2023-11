A cura della Redazione

Piazza di spaccio di droga smantellata dalla Polizia di Stato a Pianura, quartiere di Napoli. Gli agenti del locale Commissariatohanno controllato un appartamento in uno stabile di via Vicinale Sant’Aniello.

Con non poche difficoltà, una volta giunti all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno sorpreso e bloccato sette uomini seduti al tavolo della cucina sul quale hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 24 grammi circa, 4 involucri della stessa sostanza del peso di 13 grammi circa, 2 di cocaina del peso di 31 grammi circa, uno di marijuana del peso di 98 grammi circa, 57 dosi della stessa sostanza del peso di 69 grammi circa, 85 euro, diverso materiale per il confezionamento della droga, 2 bilancini di precisione, un paio di forbici e 2 coltelli con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

Inoltre, sono state trovate 3 cartucce calibro 357 magnum e 2 macchine per il sottovuoto.

Sono sette le persone arrestate di età compresa tra i 18 e i 33 anni, tutti napoletani e con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente e per detenzione abusiva di munizionamento. Altri due soggetti, di 17 e 20 anni, sono stati denunciati per gli stessi reati poiché sorpresi all’interno dell’appartamento.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, in un giardino della stessa strada, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa con al suo interno 6 munizioni ed un giubbotto antiproiettile.