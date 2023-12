A cura della Redazione

Fino a questa notte era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia. Catturato dai Carabinieri durante una festa, è il 15esimo ricercato stanato quest'anno.

Oltre 200 militari dell'Arma hanno cinturato il rione a Scampia dove si nascondeva l'uomo, 31 anni compiuti. Gaetano Angrisano è ritenuto un elemento di spicco dei “Vanella Grassi”, clan che ha fatto del lotto G di Scampia la sua roccaforte. È lì che l’hanno scovato i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli.

Per un anno e mezzo è sfuggito alle manette, nonostante una condanna a 10 anni di reclusione pendente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

I militari hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali. Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal suo quartiere. E questa notte, più di 250 carabinieri hanno letteralmente cinturato il lotto G. Impossibile entrare o uscire. Hanno perquisito tutte le abitazioni a “blocchi di edifici” e lo hanno stanato.

Invitato ad una festa, Angrisano ha dovuto lasciare amici e parenti subito dopo la torta. Il 31enne, ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimo latitante catturato quest’anno dai Carabinieri.