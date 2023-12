A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia Napoli Stella sono intervenuti ieri, intorno alle 13, in via Sant’Agostino degli Scalzi per il decesso di un uomo di 61 anni.

Il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno di una camera di un Bed & Breakfast, le cui pareti erano annerite. Al momento non è chiara quale sia stata la causa della morte.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma.