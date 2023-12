A cura della Redazione

Spari nella notte a Napoli.

I carabinieri del nucleo radiomobile, allertati dal 112, sono intervenuti in via Antonio Toscano, nel quartiere Mercato, per la segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano effettuato il raid armato danneggiando la porta e la finestra di una abitazione. Colpita anche una Fiat Panda lì parcheggiata. In frantumi il vetro posteriore lato passeggero e il vetro anteriore lato guida.

Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 9 bossoli calibro 9x21.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Stella impegnati per comprendere la matrice dell’evento.