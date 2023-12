A cura della Redazione

Accoltellato in strada, mattinata di Natale di sangue a Napoli. Un 34enne napoletano è arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare perché ferito.

L’uomo sarebbe stato colpito all’addome, forse con un coltello.

La dinamica non è ancora chiara ma i fatti sarebbero accaduti in corso Arnaldo Lucci.

Il 34enne è cosciente e non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo radiomobile e della Compagnia Stella per ricostruire la vicenda.