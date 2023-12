A cura della Redazione

Sequestrati oltre 40 chilogrammi di botto illegali a Napoli.

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via della Bussola a Secondigliano dove, in un’area che dà accesso al tetto, hanno rinvenuto e sequestrato 36 batterie di fuochi pirotecnici per un peso lordo complessivo di circa 40 kg.

Vi erano inoltre 56 scatole contenenti 73 pezzi del peso lordo complessivo di circa 4 kg di fuochi di artificio.