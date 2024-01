A cura della Redazione

Auto in fiamme nel quartiere Soccavo a Napoli.

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli sono intervenuti nella notte in via dell’Epomeo in direzione Pianura.

Da una prima sommaria ricostruzione, sembrerebbe che un uomo, a bordo della propria Fiat Panda in compagnia della moglie e del cognato, mentre guidava sarebbe transitato su un petardo appena lanciato dall’alto. L’ordigno, una volta esploso, avrebbe danneggiato la parte anteriore della vettura andata in fiamme. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Sempre a Napoli, i militari della Compagnia Bagnoli sono giunti nell’ospedale San Paolo per 2 persone ferite a causa dello scoppio di petardi.

Le vittime sono un 33enne “ferito da scoppio di petardo al sopracciglio destro con edema palpebrale destro e sospetta sua lesione e necessitante di valutazione specialistica oculistica”.

Un 47enne invece è stato “dimesso per ustione acchimotica della coscia sinistra guaribile in 10 giorni".