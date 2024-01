A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ferrara nel quartiere Vasto a Napoli, hanno notato una persona che ha consegnato una banconota al conducente di un’auto da cui ha ricevuto un involucro.

I poliziotti, vedendo lo scambio, sono prontamente intervenuti per interrompere bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata di circa 1,15 grammi, che il pusher. Quest'ultimo aveva altre due bustine della stessa sostanza di circa 3 grammi, due involucri di cocaina di circa 0,50 grammi e 80 euro, evidente provento dell’attività di spaccio.

Un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.