A cura della Redazione

Mercoledi scorso, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Napoli hanno tratto in arresto, in via Argine a Napoli, all’ingresso del Centro Commerciale Neapolis, un pregiudicato 47enne del quartiere Barra.

I poliziotti, a seguito di un incremento di rapine ai danni di autotrasportatori di sigarette, avevano predisposto dei servizi dedicati e, durante uno di questi, hanno notato il malvivente che, a bordo di uno scooter e con un’arma in mano, ha avvicinato una persona per sottrarle una scatola di cartone contenente 40 stecche di sigarette.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno dapprima disarmato e successivamente bloccato l’indagato traendolo in arresto per tentata rapina aggravata. Il 47enne è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.