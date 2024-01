A cura della Redazione

Un incendio ha distrutto il gazebo della pizzeria di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli.

Il locale si trova nella zona pedonale del rione collinare.

Secondo quanto denunciano Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli per il Partito Democratico, "una prima analisi delle immagini di videosorveglianza sembrerebbe confermare l'ipotesi dolosa". Di qui la richiesta di interventi per la sicurezza da estendere dal centro storico alla zona collinare.

Ai gestori arriva la solidarietà di Errico Porzio, noto pizzaiolo, che commenta: "Nella vita esiste la concorrenza, ma, nella mia, soprattutto la lealtà e il rispetto (quello che a molti manca). La pizzeria nostra vicina è stata vittima di un incendio doloso. Ai gestori dell'attività va la nostra più sincera solidarietà e soprattutto disponibilità per un qualsiasi supporto".

"Ieri notte la nostra sede del Vomero è stata vittima di un incendio che ha danneggiato parte della nostra struttura. Ci troviamo di fronte ad un atto vandalico che non riuscirà mai a spegnere il nostro entusiasmo e la nostra determinazione". Così i titolari della pizzeria Social: un gazebo all'esterno del locale, in via Scarlatti a Napoli è andato a fuoco. "Continueremo ad essere operativi con la stessa spensieratezza e la stessa voglia di divertirci. Ringraziamo le persone che stanno avendo un pensiero per noi e tutte le autorità che ci hanno supportato". (ANSA).