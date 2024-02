A cura della Redazione

Ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi del casello di pagamento dell’uscita di Fuorigrotta, hanno intercettato un veicolo segnalato, poco prima, per “andamento sospetto”, e l’hanno fermato. Il conducente, si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo di polizia; contestualmente gli operatori hanno notato un telo posto a copertura della parte posteriore del veicolo come se lo stesso stesse celando qualcosa; difatti, nascosti sotto il telo, sono stati rinvenuti alcuni sacchi in plastica contenenti complessivamente 50 stecche di sigarette (500 pacchetti), prive del marchio del Monopolio di Stato.

Pertanto, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; mentre, le sigarette, del valore complessivo di 1.000 euro, sono state sequestrate. Al 38enne sono state, altresì, contestante 4 violazioni del Codice della Strada per guida con pneumatici inefficienti, circolazione in autostrada in condizioni tali da creare pericolo, guida senza cinture di sicurezza e guida senza patente di guida, per un totale di 254 euro di multa e la decurtazione di 7 punti dalla patente.