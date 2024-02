A cura della Redazione

Napoli, riapre le attività imprenditore assediato dalla criminalità a Barra. Fermato il rapinatore seriale ritenuto responsabile dei raid.

Aveva deciso di mollare tutto dopo le ripetute rapine subite, e invece riapriranno le attività dell’imprenditore di Barra, periferia Est di Napoli, che danno lavoro a tanti ragazzi del quartiere. Il presunto rapinatore seriale che aveva bersagliato il suo centro scommesse, è stato fermato dalle forze dell’ordine grazie alla determinazione della vittima che ha denunciato, fornendo ogni dettaglio necessario per identificarlo.

“Voglio esprimere la mia gratitudine al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ci è stato sempre vicino in questi momenti difficilissimi; quando lo Stato e le Istituzioni sono presenti e vicini ai cittadini le cose possano cambiare e questo ne è un esempio”. Sono le parole di Gianni Forte, l’imprenditore di Barra vittima di diverse rapine, che questa mattina ha incontrato il deputato Borrelli annunciando la riapertura delle sue attività commerciali.

“Saremo sempre al fianco di chi non si arrende alla criminalità e combatte per la legalità e il riscatto delle nostre periferie e della Città. Gianni Forte ha denunciato alle forze dell’ordine fornendo ogni dettaglio per poter arrivare a identificare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. La riapertura del locale è la vittoria dei cittadini perbene contro il malaffare, è la vittoria di chi lavora ogni giorno per tutelare gli onesti lavoratori e quando si rialzeranno le saracinesche a Barra noi ci saremo”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha seguito le vicende dell’imprenditore fin dall’inizio.