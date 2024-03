A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione e del nucleo operativo Vomero sono intervenuti ieri sera al Cardarelli per un uomo ferito.

Si tratta di un 39enne già noto alle Forze dell’ordine, colpito più volte con un’arma da taglio all’addome e al torace.

La prognosi è di 30 giorni ma al momento rimane ricoverato in osservazione. Dinamica e luogo dell’evento non ancora chiara. Indagini in corso.