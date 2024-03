A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso gli Uffici del Giudice di Pace per un incendio. Il rogo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, avrebbe avvolto parte dei faldoni custoditi in un archivio.

Intervento e verifiche ancora in corso, indagini a cura dei Carabinieri della compagnia Stella.