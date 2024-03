A cura della Redazione

I carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli sono intervenuti a via delle Metamorfosi altezza vesuviana.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento ignoti a bordo di un’auto avevano investito due ragazzi a bordo di scooter.

I malviventi poi abbandonavano il mezzo e rapinato una donna della sua auto che era lì poco distante, pare esplodendo un colpo d’arma da fuoco. Gli ignoti incappucciati (non si è ancora capito quanti) poi sono fuggiti.

I centauri rimasti feriti sono stati trasferiti nell’Ospedale del Mare.

Il primo ha 23 anni è grave ed in prognosi riservata (sarà intubato), mentre l’altro, 31 anni, al momento pare non sia grave.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Le vittime sono già note alle forze dell’ordine