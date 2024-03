A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al CTO di viale Colli Aminei per un 21enne incensurato, ferito da arma da fuoco.

Secondo una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il giovane era passeggero di uno scooter guidato da un familiare, in via Samuele Cagnazzi. Due sconosciuti, in sella ad un altro scooter li avrebbero affiancati, pretendendo l’orologio che la vittima portava al polso. La reazione avrebbe spinto i due malviventi a fare fuoco, colpendo il braccio sinistro del 21enne.

Al momento la versione è da verificare, indagini affidate ai carabinieri di Capodimonte. Il ferito resta ricoverato per ulteriori accertamenti, ogiva estratta e poi sequestrata.