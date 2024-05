A cura della Redazione

Nottata di controlli nella zona di Coroglio per i carabinieri della Compagnia di Bagnoli e per gli agenti della Polizia Locale di Napoli nell’ambito della campagna di sensibilizzazione dello scorso giugno del comando provinciale carabinieri di Napoli “Non lasciare che sia il tuo #ultimosorriso! Divertiti responsabilmente!"

E’ all’insegna della prevenzione, infatti, che 50 militari e agenti hanno setacciato le strade e, armati di alcol test, controllato i tanti autisti nei pressi dei locali notturni

Un servizio di prevenzione non quantificabile ma che ha potuto garantire a tantissimi giovani il ritorno nelle rispettive abitazioni. Sulle 230 persone controllate erano 85 i minorenni. Tre le persone denunciate perché trovate con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Durante la notte sono stati controllati 120 veicoli e sono ben 81 le sanzioni al codice della strada elevate con 8 giovanissimi che hanno visto le proprie patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza.

I controlli hanno permesso anche di denunciare per estorsione un parcheggiatore abusivo e di rimuovere 23 auto parcheggiate in aree vietate. Movida e locali: militari e agenti hanno controllato 8 esercizi commerciali per un totale di 11 sanzioni amministrative.